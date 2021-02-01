The Simpsons yazarı Marc Wilmore koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'nin en uzun soluklu çizgi dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yazım ve yapım ekibinde yer alan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 57 yaşındaki Marc Wilmore, koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Efsane çizgi dizi The Simpsons ve komedi dizisi In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore, koronavirüs nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Marc Wilmore'un ölümünü komedyen olan kardeşi Larry Wilmore, Twitter hesabından duyurdu. Larry Wilmore, kardeşinin koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini belirtti.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

​Efsane çizgi dizi The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2015'e kadar animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazdı. Wilmore, 2008'de yazdığı bölüm için Emmy ödülü almıştı.

Wilmore ayrıca, 'The PJs' ve 'F Is For Family' dizilerinin yapımlarında da yer almıştı.