Oyuncu Denzel Washington, ABD polisinin yanında durdu: Yaptıkları işe büyük saygım var

'The Little Things' (Küçük İpuçları) filmiyle 13. kez bir kolluk kuvveti olarak kameralar karşısına geçen 66 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington, 'Black Lives Matter' (Siyah Hakları Değerlidir) protestolarıyla birlikte polisin mali kaynaklarının kesilmesi çağrıları karşısında güvenlik görevlilerinin yanında durdu.
Başrollerini kendisi gibi Oscar ödüllü Rami Malek ve Jared Leto ile paylaştığı 'The Little Things' filminin tanıtımı için Yahoo Entertainment'a konuşan Washington, "Polislerin, askerlerimizin, hayatını feda edenlerin yaptıklarını büyük saygım var. Bu insanları eleştirenleri kale almıyorum. Polis olmasaydı onları şikayet etme özgürlüğümüz de olmazdı" ifadelerini kullandı.
Denzel Washington defends cops amid woke calls to defund police force https://t.co/a0ACV5ZMyT— Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2021
Denzel Washington Speaks Out https://t.co/rbx7GJ0YLm— Sean Hannity (@seanhannity) February 2, 2021
Geçen yıl siyah George Floyd ve Breonna Taylor'ın öldürülmesi geniş ırkçılık karşıtı protestolara yol açmış, polisin mali kaynaklarının kesilmesi ya da polis departmanlarının lağvedilmesi çağrıları yapılmıştı. Floyd'un öldürüldüğü yer olan Minneapolis, polis bütçesinin 8 milyon dolar kısıldığını açıklamıştı. New York, Seattle ve Portland gibi şehirler de aynı adımı atmıştı.
Denzel Washington, Rami Malek and Jared Leto's #TheLittleThings has scored the largest domestic debut for an R-rated film since the pandemic began https://t.co/jtu38gSaqK— The Hollywood Reporter (@THR) January 31, 2021
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