Oyuncu Denzel Washington, ABD polisinin yanında durdu: Yaptıkları işe büyük saygım var

Oyuncu Denzel Washington, ABD'deki polis karşıtı tartışmalarla ilgili tavrını ortaya koydu. Polisin yaptığı işe büyük saygısı olduğunu dile getiren Washington, polisi eleştirenlerin karşısında durdu; "Polis olmasaydı onları şikayet etme özgürlüğünüz bile olmazdı" dedi.

'The Little Things' (Küçük İpuçları) filmiyle 13. kez bir kolluk kuvveti olarak kameralar karşısına geçen 66 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington, 'Black Lives Matter' (Siyah Hakları Değerlidir) protestolarıyla birlikte polisin mali kaynaklarının kesilmesi çağrıları karşısında güvenlik görevlilerinin yanında durdu.

Başrollerini kendisi gibi Oscar ödüllü Rami Malek ve Jared Leto ile paylaştığı 'The Little Things' filminin tanıtımı için Yahoo Entertainment'a konuşan Washington, "Polislerin, askerlerimizin, hayatını feda edenlerin yaptıklarını büyük saygım var. Bu insanları eleştirenleri kale almıyorum. Polis olmasaydı onları şikayet etme özgürlüğümüz de olmazdı" ifadelerini kullandı.

Denzel Washington defends cops amid woke calls to defund police force https://t.co/a0ACV5ZMyT — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2021

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Denzel Washington Speaks Out https://t.co/rbx7GJ0YLm — Sean Hannity (@seanhannity) February 2, 2021

1991 yapımı 'Ricochet' filminde rolü için araştırma yaparken bir polis memurundan yardım aldığını anlatan Washington, evinin dışında elinde tüfek bulunan bir adam olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiklerini ve yaşananları aktardı: "Arabada oturmamı istedi. O arabadan inerken bir araç daha yanaştı ve iki genç çığlık atarak arabadan dışarı fırladı. Tüfekli kişi büyükbabalarıymış. O polis memuru da sadece sakinliğini koruyarak krizi çözdü. Ama bu olay bana, canlarından olabileceklerini gösterdi. Olay karşısında aşırı tepki vermedi. Silahını çıkarıp hızlıca yanaşan o insanları vurabilirdi. Çıldırmış, biraz da kafası karışık gibi görünen o yaşlı adamı vurabilirdi. Sanırım yaşlı adam demans hastasıydı."

​Geçen yıl siyah George Floyd ve Breonna Taylor'ın öldürülmesi geniş ırkçılık karşıtı protestolara yol açmış, polisin mali kaynaklarının kesilmesi ya da polis departmanlarının lağvedilmesi çağrıları yapılmıştı. Floyd'un öldürüldüğü yer olan Minneapolis, polis bütçesinin 8 milyon dolar kısıldığını açıklamıştı. New York, Seattle ve Portland gibi şehirler de aynı adımı atmıştı.

Denzel Washington, Rami Malek and Jared Leto's #TheLittleThings has scored the largest domestic debut for an R-rated film since the pandemic began https://t.co/jtu38gSaqK — The Hollywood Reporter (@THR) January 31, 2021

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