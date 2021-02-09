Studio Ghibli'nin tema parkından yeni konsept görseller

Animasyon şirketi Studio Ghibli'nin Japonya'da 2022'de açmayı planladığı tema parkıyla ilgili yeni görsellere göre parkta 'Howl’s Moving Castle' ve 'Princess Mononoke' filmlerinden mekanlar olacak.

'My Neighbor Totoro', 'Spirited Away', 'Howl’s Moving Castle' gibi birçok önemli filme imza atan başarılı animasyon şirketi Studio Ghibli'nin 2022 sonbaharında açmayı planladığı tema parka dair yeni kareler paylaşıldı.

Ghibli Park will be opened 2022 in Aichi Prefecture. Howl's Castle and Irontown of Princess Mononoke will be reporduced !! pic.twitter.com/twPxz61CvR — otakujp (@otakucalendarjp) February 4, 2021

​Japonya'da Aiçi Expo Memorial Park'ta yer alacak tema parktan paylaşılan konsept görsellerin birinde, 'Howl’s Moving Castle' filmindeki kale görülüyor. Bir diğerinde ise 1997 yapımı 'Princess Mononoke' filmindeki köyün bir kopyası var.

Studio Ghibli'nin yeni yapımı 'Earwig and the Witch' el çizimi yerine 3 boyutlu bilgisayar üretimli görüntülerin kullanılacağı ilk filmi olacak.