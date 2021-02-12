Kişisel internet sitesinde yer alan duyuruya göre Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick Corea, hayatını kaybetti.
1941 doğumlu müzisyen, 50 yılı aşkın bir süredir müzik icra etmeyi sürdürüyordu.
Son albümü 2020'de yayınlanan Corea, 65 aday gösterildiği Grammy ödüllerinde tarihinin en çok aday gösterilen dördüncü sanatçısı olmuştu.
R.I.P. Chick Corea, June 12, 1941 – February 9, 2021. Here he is playing electric piano with Miles Davis on trumpet, Wayne Shorter on saxophone, Dave Holland on bass, and Jack DeJohnette on drums in France in 1969. pic.twitter.com/juWPlH5al2— Dust-to-Digital (@dusttodigital) February 11, 2021
Corea, ödüle 23 kez layık görülmüştü.
Müzisyenin kanserden dolayı öldüğü açıklanırken, ölüm tarihiyse kamuoyuyla 9 Şubat olarak paylaşıldı.
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