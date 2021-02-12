Aleyna Tilki: Yeni klibimde bilim insanı yönümü de göstereceğiz

Aleyna Tilki, yeni klibiyle ilgili olarak "Bu sefer daha kaliteli, dünyaya açılan bir proje olduğu için. Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre, şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Bebek’te bir kitapçı çıkışında görüntülendi.

Yakın zamanda kas spazmı geçiren ve bir süre dinlenen Tilki, iyileştiğini söyledi. Tilki yeni klibiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için. Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler.”

Tilki, kendisini Nasreddin Hoca’ya benzetmesi hakkında ise "Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayelerle. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim" yorumunu yaptı.

Çiçekçiye kitap aldı

Aleyna Tilki ayrıca kendisinden para isteyen çiçekçiyi ise geri çevirmedi. Şoförüne William Shakespeare’ın 'Hamlet' kitabını aldırdı ve hediye etti. Çocuğun, "Abla, ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır" demesi karşısında Tilki, gülerek "Keşke herkes birbirine kitap alsa. Ne güzel olur" dedi.