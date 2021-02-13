Hıncal Uluç: Bakanlık 180 dakikalık dizi süreleri ve telif hakları konusunda çalışıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Çalışma Bakanlığı'ndan bir müfettişin Benim Adım Melek dizisinin setini ziyaret ettiğini belirtti. Uluç, bu müfettişin 180 dakikalık dizi süreleri ile telif hakları konusunda araştırma yaptıklarını söylediğini aktardı.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Benim Adım Melek dizisinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir detayı aktardı.

Sözlerine "Benim Adım Melek"i izliyorum ya, sadece televizyona ben başlattığım için kendimi bir yerde sorumlu hissettiğim Nehir Erdoğan için. 'Her hafta 180 dakikalık dizi, her hafta iki Türk filmi demek. Haftada iki film çevirmek için o kadro haftada kaç saat çalışır, varın hesaplayın. Hadi teknik ekibi vardiyalara bindirdiniz. Peki ya oyuncular?' diye girecektim, Sina'nın övgü döşenmelerinden girip. Akşamüzeri Nehir aradı" diye başlayan Uluç, şöyle devam etti:

"Görüntülü.. Nasıl keyifli.. Fırat ağabeyi üç gün için Antep'e, yanına gelmiş.. Nasıl mutlu olmuş onu anlattı önce.. Sonra bana dahi 'müjde' olan olayı anlattı.

Geçen hafta Çalışma Bakanlığı'ndan bir müfettiş, Ethem Bey, TRT dizi çekimlerini denetlemek için Antep'e, Benim Adım Melek'in setine gelmiş.. Bir süre dolaşmış, izlemiş, araştırmış, konuşmuş.. Sonra Nehir'le oturmuş..

Bizimki daha ağzını açmadan 'En büyük sıkıntınızın 180 dakikalık dizinin yarattığı ağır çalışma koşulları olduğunu biliyoruz' demiş.. 'İkincisi telif hakları.. Türk dizileri yurt dışında müthiş bir pazar buldu. Dünya çapında satılıyor ve hepsi yapımcıya.. Yaratıcı kadroya bir şey yok.. Yüzde 1 alsanız tonla para eder' demiş.. ve kapamış.. 'Çalışma Bakanlığımız bu iki konuda da haklarınızı araştırıyor!.'

Müthiş değil mi?. Devletim, bir yanda halkının, öte yanda sanatçılarının hakları için, kendiliğinden, hem de ortada sendika mendika bile yokken kendiliğinden harekete geçiyor.. Kutlarım Sayın Bakanımız, Zehra Zümrüt Selçuk!.

Ayni bakanlıkta daha önce görev yapan Fatma Şahin'in şimdi 'Benim Adım Melek' dizisinin yıllardır çekildiği Gaziantep'te Belediye Başkanı olması da bir tesadüf mü acaba?"