Çiftlik Bank skandalı dizi oluyor: 'Tosun'

Çiftlik Bank'ın hikâyesi 6 bölümlük mini dizi oluyor. ‘Tosun’ adlı diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek.

Kurduğu Çiftlik Bank ile çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın hikâyesi diziye aktarılıyor.

Daha önce Müslüm, Ayla, Naim gibi ilgiyle izlenen hayat hikâyelerini beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı Mehmet Aydın'ın lakabından yola çıkılarak ‘Tosun’ oldu.

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açtığı Exxen isimli platformda yayınlanacak proje 6 bölümlük mini dizi olarak çekilecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cast çalışmaları devam eden diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek. Çekimler mart sonunda başlayacak.