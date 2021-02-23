Avustralya'da bir mağarada 17 bin 300 yıllık kanguru resmi keşfedildi

Avustralya'dai bir mağarada keşfedilen kanguru çiziminin, Karbon 14 (radyokarbon) metoduna göre 17 bin 300 yıl önce çizildiği belirlendi. Bilim insanları, keşfedilen resmin Avustralya'da bulunan en eski kaya sanatı eseri olduğunu belirtti.

Arkeologlar, aborjin kaya resimleri ile bilinen Avustralya'nın Kimberley bölgesinde 17 bin 300 yıllık bir kanguru resmine rastladı. Karbon-14 metoduyla ait olduğu zaman belirlenen çizimin Avustralya'nın en eski kaya resmi olduğu belirtildi.

Australian scientists have discovered the country's oldest known rock art - a 17,300-year-old painting of a kangaroo. The artwork measuring 2m (6.5ft) was painted in red ochre on the ceiling of a rock shelter in Western Australia's Kimberley regionhttps://t.co/uqX8H8leLZ pic.twitter.com/1FIctS2z3k — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) February 23, 2021

​2 metre boyutundaki kanguru resminin kırmızı toprak boyasıyla çizildiği ifade edildi.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Sven Ouzman, kanguru resmini Güney Doğu Asya'daki adalarda 40 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine benzeterek kültürel bir bağlantı olabileceğini ifade etti.

Söz konusu resme ait ayrıntılar, Nature Human Behavior dergisinde paylaşıldı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği tahmin edilen, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulunmuştu.