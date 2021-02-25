Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikaye (story) kısmında bir takipçisinin yaptığı şarkıcı Yıldız Tilbe'li kolajı paylaştı.

Snoop Dogg 55 milyon takipçisi olan Instagram hesabında, 'achenatonn' isimli kullanıcının oluşturduğu Yıldız Tilbe'li kolajı kendi profilinde hikaye (story) olarak paylaştı.

Snoop Dogg, Instagram hesabında photoshopla Yıldız Tilbe ile yan yana getirildiği bir fotoğraf paylaştı pic.twitter.com/Xsmm2k1pcn — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) February 25, 2021

​Dogg'un bu paylaşımı iki ünlünün hayranları arasında viral oldu.

Dogg'un hikayesini gören bazı Türk takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur" yorumunda bulundu.