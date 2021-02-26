Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirenti pandemiye rağmen açıldı

Kanada’nın Quebec eyaletinde bulunan Manitoba kentindeki kar labirenti, kış sezonun açılmasıyla 13 Şubat’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
How about something like this to occupy your day? Check out this massive snow maze in Canada. pic.twitter.com/1TGx7rpras— WNCT (@wnct9) February 24, 2021
Kovid-19 salgını sebebiyle açılması konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından labirentin kış sezonuyla birlikte açılacağı açıklanmıştı.
Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren labirentte; kardan heykeller, kaydıraklar, dev kızak pistleri ve tema parkı da yer alıyor.
Kar labirentinin 3 kilometrelik bir alanı kapladığı kaydedildi.
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