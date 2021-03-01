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    Bakanlığın kültür elçisi ilan ettiği 19 şefle ilgili anket: Nusret tercihini doğru bulmayanların oranı yüzde 60.9

    © AFP 2021
    Kültür & Sanat
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    Araştırma Şirketi Areda Survey, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek üzere belirlediği 19 şefle ilgili anket yaptı. Katılımcıların yüzde 60.9’u, listede Nusret Gökçe'nin yer almasını doğru bulmadığını söyledi.

    Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 19 şefle ilgili bir anket yaptı. 2486 kişinin katıldığı ocak ayı Sosyometre araştırmasına katılanların yüzde 51.6’sı 19 Türk şefinin Türkiye'yi temsil edeceğine inanıyor ancak yüzde 60.9 Nusret Gökçe tercihini doğru bulmuyor.

    Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti. Ocak ayı Sosyometre araştırmasına katılan vatandaşların yüzde 50.2’si kadınlardan oluştu. En çok 35-44 yaş aralığındaki yurttaşların yer aldığı araştırmada eğitim durumunu lisans olarak tanımlayanların oranı yüzde 18.7 oldu.

    Araştırmada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurtdışında Türkiye’yi tanıtmaları için kültür ve turizm elçisi olarak seçtiği 19 Türk şefinin Türkiye’yi yeterince temsil edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51.6’sı evet derken, aynı soruya yüzde 48.4 ile hayır cevabı verildi.

    Kültür Bakanlığı’nın kültür elçisi ilan ettiği 19 şefi tek tek katılımcılara soran Areda Survey, en çok beğenilen ismi de ortaya çıkarmış oldu.

    Araştırmaya göre, listedeki şefler arasında en beğenilen isim yüzde 22.7 ile Arda Türkmen olurken, bu ismi yüzde 21.1 ile Somer Sivrioğlu, yüzde 10.6 ile Nusret Gökçe takip etti.

    Diğer şeflerin aldığı beğeni oranları ise şöyle: Aylin Yazıcıoğlu yüzde 10, Refika Birgül yüzde 9.5, Vedat Başaran yüzde 8.2, Mehmet Gürs yüzde 3.1, Ömür Akkor yüzde 3.0, Musa Dağdeviren yüzde 1.6, Şemsa Denizsel yüzde 1.5, Fatih Tutak yüzde 1.5, Ali Güngörmüş yüzde 1.4, Maksut Aşkar yüzde 1.3, Kemal Demirasal yüzde 1.1, Serkan Güzelçoban yüzde 1.1, Civan Er yüzde 0.9, Doğa Çitçi yüzde 0.5, Osman Sezener yüzde 0.4, İsmet Saz yüzde 0.3.

    Etiketler:
    Arda Türkmen, Somer Sivrioğlu, Areda Survey, Anket, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nusret Gökçe
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