Evin bahçesindeki kaçak kazıdan Roma dönemi eserleri çıktı

Jandarma ekipleri, Viranşehir başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün incelemesinde, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.
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Şanlıurfa'da izinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı
Mozaikler korumaya alınırken, şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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