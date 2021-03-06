Adele, eşi Simon Konecki'den resmen boşandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, ile eşi Simon Konecki arasında Eylül 2019'da başlayan boşanma davası sonuçlandı. İkili boşanırken, sekiz yaşındaki oğulları Angelo'nun ortak velayeti alındı.

32 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, Nisan 2019'da 46 yaşındaki eşi Simon Konecki'den ayrıldıklarını ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası resmen sonuçlandı.

US Weekly'nin haberine göre, ikilinin boşanma davası, Ocak 2021'de sona erdi. Eski eşler sekiz yaşındaki oğulları Angelo'nun ortak velayetini aldı.

Çift, boşanma için aralarındaki "uzlaşmaz farklılıkları" gerekçe göstermişti.

Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için geçen yıl nisan ayında gizlilik kararı aldırmıştı.