Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirtti.

Erdoğan, merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti.