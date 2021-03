Hıncal Uluç'tan Özdemir Erdoğan'a: Star olamadı, unutuldu ve şimdi kendini hatırlatmak için anıtlara saldırıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Uluç, bugün yayımlanan yazısının 'Sana artık sadece acıyorum, Özdemir' başlıklı bölümünde sözlerine "İzmir'in o efsane Fuar yılları ve Saffet'in unutulmaz Mogambo Bahçesi'nde biz Modern Folk, o tek başına birlikte çalışırken tanışmış ve yakın arkadaş olmuştuk, Özdemir Erdoğan'la. O zaman, tek gitarıyla harika Fransız şansonları söylerdi" diye başladı.

"O şansonlar onu bir yere getirmedi. Ne zaman, hep karşı olduğu, hatta aşağıladığı 'Araçman' diye dalga geçilen akıma uydu ve bir Yunan şarkısına yazılan sözlerle 'Duyduk Duymadık Demeyin'i 45'lik yaptı, tavanlara vurdu. Sonra harika işler alıp, programlar yapmaya başladı" ifadesini kullanan Uluç, şunları söyledi:

"Yaz bahçelerinde İstanbul'un, 4.5-5 saat söylerdi. Aynen öyle. Ali ile (Kocatepe) giderdik. Ali de hayranıydı onun. Kaç Eurovision için onu düşündü. Onun için şarkılar yaptı. Keman Hocası.

Küçük Bir Aşk Masalı gibi.. Etiler'den Tuzla'ya, Adil'e gittik Özdemir için bir gece. Bir başladı. Türkçe pop söyledi. Fransız şansonları, Amerikan İtalyan melodileri söyledi. Alaturka şarkılar söyledi. Harika. Anadolu'yu türkülerle dolaştı. Coşturdu, kaldırdı oynattı. Bozlaklar, uzun havalar söyletti, ağlattı. Bir caz şarkıları sıraladı, olmaz böyle şey.

'Bu ülkenin müzik anıtlarına balta kazma girip gündem olmaya çalışıyor'

Rock söyledi. Her ama her şeyi okuyan ama hep mükemmel okuyan Özdemir'di o! Şimdi o Özdemir'e bakıyorum. Baştan sona kendi hataları, ters inadı ve ısrarı ile kaybolan popülerliğini ve unutulmuşluğunu hazmedemiyor, heykellere saldıran yobazlar gibi, bu ülkenin müzik anıtlarına balta kazma girip gündem olmaya çalışıyor."

Bu noktada Özdemir Erdoğan'ın "Unutmayalım ki her şarkı 3-4 dakika süren bir tiyatrodur. Şarkıları gerçek hayat gibi algılamamalı. Bu yanlış olur" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Uluç, "O her biri 'tiyatro' olan şarkıları sahnede her defasında seyircisini şaşırtan kılıklarla okuyan Zeki Müren'e saldırıyor" diye yazdı.

"Hani 'tiyatro' idi, Özdemir? Müren'in yaptığı ne peki, hem de en hasından?" diye soran Uluç, şöyle devam etti:

"Tiyatro! Şov! Özdemir Erdoğan, Las Vegas gazinolarının baş şovmeni Liberace'yi en iyi bilenlerden olmalı. Üstelik Libarece, şarkıcı da değil, sadece piyanistken ve genelde klasik çalarken, Zeki Müren'e ilham veren süslü, rengârenk kılıklarıyla 'star' olmuştu Vegas'ta.

'Ben artık ona sadece acıyorum'