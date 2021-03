63. Grammy Ödülleri: Beyonce en çok ödül kazanan kadın sanatçı oldu

Şarkıcı Beyonce'un 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı.

Bu yıl 63. düzenlenen ve komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, 'Yılın şarkısı' ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği 'I Can't Breath' şarkısı kazandı. Bu dalda, Black Parade (Beyonce), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Want (Billie Eilish), If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels) değerlendirilen diğer aday şarkılardı.

'Yılın albümü' dalında Taylor Swift'in 'Folklore' albümü ödüle layık görüldü. Swift'in albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleriyle yarışıyordu. Üçüncü kez bu ödülü alan ve bunu başaran ilk kadın şarkıcı olan Swift'in 2010'da 'Fearless' albümü, 2015'te ise '1989' albümü 'Yılın albümü' ödülünü almıştı.

The fans are the reason we’re floating tonight, and we’ll never forget it. pic.twitter.com/njcuumt52u — Taylor Swift (@taylorswift13) March 15, 2021

​Öte yandan, 'Yılın kaydı' dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in 'Everything I Wanted' şarkısı ödülü kazandı.

'En iyi solo performans' dalında Harry Styles'ın seslendirdiği 'Watermelon Sugar' ödüle layık görüldü. Bu daldaki diğer adaylar ise Yummy (Justin Bieber), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Cardigan (Taylor Swift) idi.

Harry Styles wore another feather boa backstage at the #Grammys: "I want to thank my fans for giving me an environment to be free to make the music that I want to make." https://t.co/L4aER8shQE pic.twitter.com/wndpSgGYzJ — Variety (@Variety) March 15, 2021

​Törende, 'En iyi Rap albümü' ödülünün kazanan, rapçi Nas'ın 'King's Disease' albümü oldu.

'En iyi Rap performansı' ve 'En iyi Rap şarkısı' ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği 'Savage' şarkısı kazanırken, Grammy'de ilk kez bir kadın, 'En iyi Rap şarkısı' ödülünü almış oldu. Megan Thee Stallion aynı zamanda 'En iyi yeni sanatçı' ödülüne layık görüldü.

Megan Thee Stallion and Beyoncé accepting the award for Best Rap Song for “Savage Remix” at the 2021 #Grammys (Part 1) pic.twitter.com/S4Mf1C1zMR — 𝔹.𝕂☁️ (@Rumiyoncee) March 15, 2021

Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği 'Brown Skin Girl' klibi 'En iyi müzik videosu' ödülünü kazandı. Carter, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci kişi oldu. 2002'de 8 yaşındaki Leah Peasall, 'The Peasall Sisters' grubu ile içinde yer aldığı 'O Brother, Where Art Thou?' albümü 'Yılın albümü' seçilmişti.

'Black Parade' ile 'En iyi R&B Performansı' ödülünü de alan Beyonce, 28 Grammy ödülü alan ilk kadın sanatçı olarak da tarihe geçti.

​Pop türünde, 'En iyi Pop vokal albümü' ödülünü, Dua Lipa'nın 'Future Nostalgia' albümü aldı.

'En iyi Rock albümü' dalında kazanan 'The Strokes' grubunun 'The New Abnormal' albümü olurken, 'En iyi Rock Şarkısı' ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği 'Stay High' şarkısına, 'En iyi Rock Performansı' ise Fiona Apple'ın 'Shameika' şarkısına verildi.

'En iyi pop-grup performansı' dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği 'Rain on Me' şarkısı kazandı. Aday gösterilen diğer şarkılar ise Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy), Intentions (Justin Bieber- Quavo), Dynamite (BTS), Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande), Exile (Taylor Swift-Bon Iver) şeklinde sıralanıyordu. BTS, Grammy'de performans sergileyen ilk Güney Koreli sanatçı olarak tarihe geçti.

BTS'ün ödülü kazanamamış olması Grammy'de çeşitliliğin olmaması ve ırkçılık yapıldığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. New York Times'a açıklamada bulunan The Weeknd, "Gizli komiteler yüzünden müziğimi bundan sonra Grammy Ödülleri'ne sunmayacağım" demişti.

İngiliz şarkıcı Zayn Malik de birkaç gün önce Grammy ödüllerinin dağılımının şaibeli olduğunu, el sıkışıp hediyeler gönderenlerin kazanma şansı olduğu savunmuştu. Malik "Gelecek yıl size bir sepet şekerleme göndereceğim" paylaşımı yapmıştı.

Rapçi Kanye West de geçen yıl kazandığı Grammy ödüllerinden birine tuvaletini yaparken videosunu kaydetmiş ve sosyal medyada paylaşmıştı.