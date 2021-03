93. Oscar adayları açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı.

93. Akademi (Oscar) Ödülleri için aday isimleri, oyuncu ve yapımcı Priyanka Chopra Jonas ile şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu eşi Nick Jonas duyurdu.

Netflix yapımı Mank, 10 dalda adaylık ile rekor kırdı. En iyi film dalında aday olan filmler arasında Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Trial of the Chicago 7, The Father, Judas and the Black Messiah ve Minari yer aldı.

En İyi Yönetmen adaylığı kategorisinde ise ilk defa Asya kökenli bir kadın aday gösterildi. Chloé Zhao, Nomaland filmiyle Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak da tarihe geçmişti. Şimdiye kadar sadece 5 kadının aday gösterildiği bu kategoride iki kadın yönetmen yer aldı.

25 Nisan 2021'de Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak olan 2021 Oscar Ödülleri adayları listesi şu şekilde:

En İyi Kadın Oyuncu

- Carey Mulligan - Promising Young Woman

- Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

- Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

- Frances McDormand - Nomadland

-Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

En İyi Erkek Oyuncu

- Riz Ahmed - Sound of Metal

- Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

- Anthony Hopkins - The Father

- Gary Oldman - Mank

- Steven Yeun - Minari

En İyi Yönetmen

- Thomas Vinterberg - Another Round

- David Fincher - Mank

- Lee Isaac Chung - Minari

- Chloé Zhao - Nomadland

- Emerald Fennell- Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Youn Yuh-jung - Minari

- Amanda Seyfried - Mank

- Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

- Glenn Close - Hillbilly Elegy

- Olivia Colman - The Father

En İyi Film

- Nomadland

- Promising Young Woman

- Sound of Metal, Trial of the Chicago 7

- The Father

- Judas and the Black Messiah ve Minari

En İyi Belgesel

- Collective

- Time

- Crip Camp

- The Mole Agent

- My Octopus Teacher

En İyi Uluslararası Film

- Another Round (Danimarka)

- Better Days (Hong Kong)

- Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

- Collective (Romanya)

- The Man Who Sold His Skin (Tunus)

En İyi Animasyon Film

- Soul

- Wolfwalkers

- Over the Moon

- A Shaund of the Sheep Movie

- Onward