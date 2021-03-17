Oscar ödül töreni, Los Angeles’taki tren istasyonunda düzenlenecek

ABD’de sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar ödüllerinin düzenleneceği mekan belli oldu. Törenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler nedeniyle Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan Union Tren İstasyonu’nda düzenleneceği açıklandı.

ABD medyası, akademinin koronavirüsle mücadele etmek ve salgının etkileriyle başa çıkmak için yeni yöntemler geliştirdiğini duyurdu.

Pandemide sosyal mesafe kurallarını koruma amacıyla kararlaştırılan bu düzenleme ile birlikte aynı zamanda misafirlerin ve sunucuların bilet çekilişi yapmayacağı da belirtildi.

Bununla beraber bu yıla özgü yapılan 2 aylık ertelemenin, Oscar tarihindeki 4. Erteleme olduğu ifade edildi.