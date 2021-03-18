Nükhet Duru: Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığını duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim

Şarkıcı Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' adlı belgeselin yayınını durdurmasıyla ilgili olarak "İlk günlerde cam kırığı yutmuş gibi hissediyordum kendimi" dedi.

Nükhet Duru'nun 'Hikayesi Var' albümünü odağına alan 'Duru Olmak' adlı belgeseli tartışmalara konu oldu. Yönetmen Mustafa Tunç ile Nükhet Duru arasında geçen telif tartışmalarının ardından Netflix, belgeselin yayınını durdurdu.

tv100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk olan Duru, yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu belgeseldeki çalıştığımız yönetmen arkadaşımız (Mustafa Tunç) maalesef bazı hırslara mı kapıldı desem, çabuk mu şöhret olmak istedi desem. Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki, şaşırdım yani. Hiç benimle uymayacak şeyler, teşekkür bile etmediğimi söylemiş. Tabii bir gerçeği yansıtmıyor. Teşekkürlerimin videodaki listesine baktım, 20 dakika teşekkür var. Kendi kendini imha etmek istedi yani. Sonuç oraya vardı.

O dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan, müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşların ki başlardı. Belgesi eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek, onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için.

Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum. Orada stüdyoda heyecanımız belli, birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ayıp ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım, dur bakayım iyi oturdu mu bana falan... Bu gerçeklikleri seyirci ile de paylaşmak istedim fakat hevesimiz kursağımızda kaldı."

Süreç nedeniyle kırgınlık yaşadığını belirten Duru, "Tabii ki ilk günlerde cam kırığı yutmuş gibi hissediyordum kendimi. Genç bir insana el vermeye çalışmak ve onun bir şeyi başarması için kendi üzerinden bir şey yaratmasını izlemek zevki sonunda böyle olmamalıydı" ifadesini kullandı.

Duru, "Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım. Dünyanın her yerinde mahkeme açmak istiyor. Söyledikleri o kadar gerçek dışı ki, galiba kendi de inanıyor. Bence yardıma ihtiyacı var, yardım almalı! Şüphe ediyorum yani buradaki mantaliteden" diye konuştu.