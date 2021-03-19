İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB’yi ziyaret etti

Antalya'da çekimleri yapılan 'Five Eyes' filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyaret gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ’Five Eyes’ filminin çekimlerine, 21 Ocak’ta başlandı. 1.8 milyar TL’ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Çekimler için Antalya'da bulunan Ritchie, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezdi ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ritchie, fabrikalarda fotoğraf ve video çekti.

Firma gezilerinin ardından Bahar, Ritchie'ye tablo hediye etti.

Bahar, Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve üretim imkanlarından etkilendiğini belirterek, "Türkiye, çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleriyle evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor. Bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı." ifadelerini kullandı.

Jason Statham’ın Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Öte yandan, Five Eyes'ın çekimleri için yaklaşık iki ay Antalya'da kalan ünlü yıldız Jason Statham da Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi’nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Stathamın fotoğrafları, kısa sürede 1.3 milyondan fazla beğeni aldı.

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya’da bulunan ve Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel’in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya’dan ayrılmıştı.