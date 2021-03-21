Storytel: Dünyada en çok Puşkin’in şiirleri dinleniyor

İsveç menşeli sesli kitap servisi Storytel’in yaptığı araştırmanın sonuçları, Rusya’nın şiir dinlemede dünyada ilk sırada yer aldığını, en çok okunan şairinse Aleksandr Puşkin olduğunu ortaya koydu.

Storytel’in gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre en çok Aleksandr Puşkin'in şiirleri dinleniyor, zira şiir dinleyen ülkeler listesinin en tepesinde Rusya yer alıyor.

Şiir dinleme servislerinin en çok kullanıldığı ülkeler listesinde İsveç ikinci, Danimarka üçüncü, Hollanda dördüncü ve Hindistan beşinci oldu.

Karantina yılı 2020'de zirve yaptı

Sputnik’in araştırmadan yaptığı alıntıda şu ifadelere yer verildi:

“Rusya şiir dinlemede dünyada birinci sırada yer alıyor. Şiir dinleme, karantina yılı 2020'de zirve yaptı. Aleksandr Puşkin, dünyadaki tüm şairler arasında şiir dinlemede ilk sırada bulunuyor ve aynı zamanda Rusya'da da en popüler şair olmaya devam ediyor.”

Rusya’da popülerlik açısından Puşkin’i Aleksandr Griboyedov takip ederken, Sergey Yesenin üçüncü, Mihail Lermontov dördüncü, Vera Polozkova beşinci sırayı aldı.

En çok dinlenen 10 Rus şair sıralaması Boris Pasternak, Anna Ahmatova, Marina Tsvetayeva, Korney Çukovskiy ve Vladimir Mayakovskiy ile devam etti.

Baki kalan İlahi Komedya, İlyada ve Odisseya

Rusya’da en çok dinlenen eserler arasında ise Dante Alighieri’nin yazdığı İlahi Komedya şiiri birinci, Puşkin’in Yevgeniy Onegin’i ikinci ve Aleksandr Griboyedov’un yazdığı Akıldan Bela şiiri üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü ve beşinci sıraya ise Homeros'un İlyada ve Odisseya adlı eserleri yerleşti.