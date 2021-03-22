Maşa ile Koca Ayı Avrupa ve Afrika'da en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdi

Yaramaz kız Maşa ile arkadaşı Ayı'nın maceralarını anlatan Rus yapımı 'Maşa ve Koca Ayı' isimli çizgi film serisinin uluslararası araştırma ajansı Kidz Global'in verilerine göre Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdiği öğrenildi.

Rusya’nın Suzdal kentinde düzenlenen Açık Rus Animasyon Film Festivali’nde Moskova merkezli Animaccord Stüdyoları basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre Türkiye’de de ilgiyle izlenen Maşa ve Koca Ayı serisi Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdi.

Şirket yetkilisinin aktardığı üzere Maşa ile Koca Ayı, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 0-6 yaş grubunda en sevilen üç çocuk eğlence markası arasına girdi.

Araştırmanın geçen kasım ayında çevirimiçi röportaj formatında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Daha önce Kidz Global'in geçtiğimiz yılın ilkbaharında yaptığı araştırmanın verilerine göre Rus çizgi film serisinin dünyanın en sevilen beş çocuk eğlence markası arasına girdiği bildirilmişti.

Rus senarist Oleg Kuzovkov tarafından 2009'da yaratılan ve daha sonra 42 dile çevrilip 100'den fazla ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, 2015 yılından beri Türkiye'de de yayınlanıyor. Animacord Stüdyoları Temmuz 2020'de projenin yeni sezonunu 4K formatında başlatmıştı.

Youtube’un Diamond Play Button (Elmas Oynat Tuşu) ödülüne beş kez layık görülen Rus çizgi film dizisi, Parrot Analytics’in 2021 verilerine göre dünyanın en yüksek talep gören beş çocuk gösterimi arasına giren tek Rus animasyon projesi.