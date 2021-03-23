Mehmet Ali Erbil: Bizim zamanımızda televizyonlarda birazcık hoşgörü vardı, şimdi yapsam Taksim'de asarlar

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'daki yayınına konuk oldu.
Burada 90'ların sonu, 2000'lerin başında yayınlanan televizyon programları hakkında konuşan Erbil, Küçükçağlayan'ın "Pantolon indirmeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
- "Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüne yediriyorum. Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar."
Erbil, o dönem sunduğu TV programlarında stüdyodaki seyircilere zaman zaman müstehcen şakalar yapıyordu.
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