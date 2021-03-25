13. yüzyıla ait 'salyangoz üzerindeki şövalye' heykelciği, Ortaçağ 'meme'i çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra’daki British Museum uzmanları, bir salyangoz kabuğundan çıkarak dua eden şövalyenin tasvir edildiği 13-14. yüzyıllara ait heykelciğin, modern bir memin Ortaçağ analoğu olabileceğini belirledi.

Daily Mail'in haberine göre, British Museum uzmanları, bir keçinin üzerindeki salyangoz kabuğundan çıkarak dua eden şövalyenin tasvir edildiği 13-14. yüzyıllara ait heykelciğin, Ortaçağ meme'i olabileceğini ortaya koydu.

Gazete, British Museum Orta Çağ Anıtları Bölümü küratörü Beverly Nenk’in “Altın kaplamalı bu sıradışı gümüş parçası, bir zamanlar bir deri kemere tutturulmuş veya bir rozet olarak takılmış olabilir. Bir keçinin üzerindeki salyangoz kabuğundan çıkarak dua eden şövalye tasviri, hiciv veya parodiye işaret ediyor” sözlerine yer verdi.

Ortaçağdaki eski el yazmalarında salyangozların sıklıkla tasvir edildiğini ve kabuklu deniz ürünlerinin korkaklığı sembolize ettiğine vurgu yapan Nenk, “Heykelcik de aynı anlamı taşıyabilir ve şövalyeliğe yakışmayan davranışları gösteren bir sembol olması muhtemel” ifadelerini kullandı.

Daily Mail'e göre, heykelcik 2020'de Pontefract'ta (Batı Yorkshire, İngiltere) bulundu.