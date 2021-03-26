BTS'ten yeni bir Guinness rekoru

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde üç ödül kazandı. Guinness Dünya Rekorları'nın (Guinness World Records) sayfasında yapılan duyuruya göre BTS bu başarıyla yeni bir rekora imza atmış oldu.

Çıkardığı her albümle ve şarkıyla başarıdan başarıya koşan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde üç ödül kazandı.

Independent Türkçe'nin Soompi'den aktardığı habere göre 18 Mart'ta, grubun, kazandığı ödüllerin ardından tarihi bir başarı elde ederek yeni bir Guinness Rekoru kırdığı açıklandı.

Her yıl düzenlenen törende farklı yıllarda toplamda 5 ödül kazanan BTS, bir müzik grubunun elde ettiği en fazla sayıdaki Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü elinde tutuyor.

BTS, 2018'de Favori Küresel Müzik Yıldızı ödülünü alarak ilk Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü evine götürmüştü. İki yıl sonra ise Favori Müzik Grubu Ödülü'ne layık görülmüştü. RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jungkook ve V'den oluşan grup bu yıl Favori Müzik Grubu, Favori Küresel Müzik Yıldızı ve Dynamite şarkısıyla Favori Şarkı ödüllerini almayı başardı.

Guinness Dünya Rekorları'nın (Guinness World Records) sayfasında yapılan duyuruya göre BTS bu başarıyla yeni bir rekora imza atmış oldu. BTS artık bahsi geçen organizasyonda, en fazla sayıda ödüle layık görülen müzik grubu unvanını da taşıyor.

16 dünya rekoru

BTS bugüne kadar 16 dünya rekoruna imza attı. Bunlar arasında YouTube'da 24 saatte en çok izlenen video, US Artist 100 listesinde bir numaraya çıkan ilk K-Pop grubu, TikTok'ta en kısa sürede bir milyon takipçiye ulaşan hesap, Güney Kore'nin en çok satan albümü gibi unvanlar bulunuyor.

BTS'in başarılarında Army olarak bilinen hayran grubunun da çok büyük payı var. Hayran grubu BTS'in Twitter'da 24 saatte en çok kullanılan hashtag rekorunu kırmasında önemli bir rol oynamıştı.