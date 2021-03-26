Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı Spencer filminden yeni görsel

1981'de Galler Prensi Charles'la dünya evine giren Diana Spencer'ın hayatını konu alan ve başrolünde Kristen Stewart'ın oynayacağı filmden yeni görsel geldi.

Fotoğrafta oyuncu Stewart, kısa sarı saçları ve ekoseli bir ceket içerisine giydiği beyaz üstle Prenses Diana'nın kült tarzını yansıtıyor. Stewart, yeni fotoğrafta ayrıca Prenses Diana'nın ünlü nişan yüzüğünü ve klasik inci küpelerini de takıyor.

Stewart'ın kıyafet tasarımı, Prenses Diana'nın Ocak 1989'da Portsmouth ziyaretinde giydiği kıyafeti andırıyor.

A new look at Kristen Stewart as Princess Diana in the upcoming biopic, ‘Spencer.’ pic.twitter.com/jANPc2Bacv — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2021

​Setten gelen ilk fotoğrafta ise Steward, siyah tüllü şapka ve kırmızı ceket ile görülmüştü.

First look at Kristen Stewart in new Princess Diana drama, ‘Spencer.’



Directed by Pablo Larraín, the film follows Diana over a single weekend as she decides to leave her marriage to Prince Charles. 🎥 pic.twitter.com/ZJ42wR7XFd — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2021

Prens Charles rolünü Farthing canlandıracak

Öte yandan, filmde Prens Charles rölünü kimin canlandıracağı da belirlendi. IndieWire’ın haberine göre, Poldark dizisiyle tanınan, The ABC Murders, The Riot Club, Love Wedding Repeat gibi yapımlarda da yer alan oyncu Jack Farthing, Spencer filminin Prens Charles’ı olacak.

#Spencer Finds Its Prince Charles: Jack Farthing Joins Kristen Stewart’s Princess Diana Film https://t.co/Gquh6fX4wt pic.twitter.com/XRLRVRPGjU — IndieWire (@IndieWire) March 25, 2021

Ölümünün 25. yılında gösterime girecek

​Diana'nın ölümünün 25. yılı olan 2022'de gösterime girmesi planlanan filmin tanıtım bülteninde şu sözler yer alıyor:

“Aralık 1991. Galler Prensi ve Prensesi’nin evliliği çoktan soğumuş. İşler ve boşanma söylentileri bol olsa da, Sandringham Malikanesi'ndeki Noel şenlikleri için barış isteniyor. Şenlikte yeme, içme, ateş etme ve avlanma var. Diana oyunu biliyor ve bu yıl işler çok daha farklı olacak."

Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.

Ocak ayında Almanya'da başlayan filmin çekimleri İngiltere'de devam ediyor. Yönetmenliğini No, Neruda, Jackie gibi filmlerle tanınan Pablo Larraín'in üstlendiği filmin senaryosunu ise Peaky Blinders ve Taboo gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Steven Knight kaleme alıyor.

Prens Harry ve Prens William'ın annesi olan Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazi kovalamacasının ardından hayatını kaybetmişti.