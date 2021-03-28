İBB'den müzisyenlere destek: 'İstanbul Bir Sahne' etkinlikleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığı için zor günler geçiren müzisyenleri desteklemek amacıyla 'İstanbul Bir Sahne' etkinliklerinin başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği alanlardan birisi de sanat dünyası oldu. Birçok etkinlik salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz.



39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor.



Başvuru için; https://t.co/MxFxAQkjz6 pic.twitter.com/ZvmgxShqo7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 28, 2021

​İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada İstanbul Bir Sahne etkinlikleri başlıyor" açıklamasında bulundu.

Konserlerde belediye olarak salgın önlemlerinin alınacağına dikkat çeken İmamoğlu, "İstanbullular pandemiye rağmen güvenle ücretsiz bir nevi konser keyfi yaşayacak” dedi.

Etkinlikte sahne almak isteyen müzisyenler, https://istanbulbirsahne.com adresinden başvuru yapabilecek.