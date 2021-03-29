Hadise dava açıyor: Clubhouse'da sesi taklit edildi

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemlerin popüler uygulaması Clubhouse'da bir kişinin kendi sesini taklit ederek sohbet ettiğini duyurdu, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Şarkıcı Hadise, Clubhouse'da bir kullanıcının kendisini Hadise gibi tanıtıp, sesini taklit ettiğini, insanlarla sohbet ettiğini söyledi.

35 yaşındaki Hadise, Clubhouse'da adına açılan sahte hesabı yargıya taşıyacağını duyurdu:

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."