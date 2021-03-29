Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu kansere yakalandı

BKM Mutfak, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu'nun, lenf kanserine yakalandığı ve tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini açıkladı.

BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin BKM Mutfak tarafından şu açıklama yapıldı:

"Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur.

Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir.

Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz."

Arif Güloğlu kimdir?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu.