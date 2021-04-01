Nickelodeon, Sünger Bob'un iki bölümünü yayından kaldırdı

Çizgi film kanalı Nickelodeon, Sünger Bob KareŞort'un iki bölümünü, biri Kovid-19 salgınına ilişkin hassasiyetleri çiğnediği, diğerinin de çocuklar için uygun olmadığı gerekçesiyle yayından çekti.

Nickelodeon, Sünger Bob KareŞort çizgi dizisinin iki bölümünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hassasiyetler bağlamında ve çocuklar için uygun olmama gerekçesiyle yayından kaldırdı.

Nickelodeon'un iletişimden sorumlu başkan yardımcısı David Bittler, NBC News'e verdiği demeçte, virüs temalı 'Kwarantined Crab' başlıklı bölümün, Kovid-19'a ilişkin hassasiyetler nedeniyle yayından kaldırıldığını belirtti.

12. sezonda yer alan bölüm, SpongeBob'un çalıştığı fast-food restoranı Krusty Krab'da geçiyor. Bir sağlık müfettişi, çalışanlara ve müşterilere oradaki birinin 'Deniz Gribi' olduğunu söylüyor ve içerideki herkesi karantinaya alarak paniğe yol açıyor.

Two 'SpongeBob SquarePants' episodes pulled from Nickelodeon "due to sensitivities surrounding the global, real-world pandemic," Nickelodeon's executive VP of communications says. https://t.co/DbEegrpZbZ — NBC News (@NBCNews) April 1, 2021

Bununla birlikte Bittler, çizgi dizinin 3. sezonunda yer alan 'Mid-Life Crustacean' başlıklı bir diğer bölümünün de 2018'den beri, hikayedeki bazı öğelerin çocuklara uygun olmadığının tespit edildiği incelemenin ardından yayınlanmadığı bilgisini verdi.

Sözgelimi bölümün hikayesi ise, Sünger Bob'un patronu Bay Yengeç yaşlı hissetmesi ve Sünger Bob ve en yakın arkadaşı Patrick ile dışarıda bir gece geçirmek istemesi şeklinde. Gece, üçlünün bir kadının evine girerek iç çamaşırlarını çalmalarıyla sona eriyor ve sonrasında, bu kadının da Bay Yengeç'in annesi olduğu ortaya çıkıyor.

Öte yandan Nicelodeon'ın yayından çektiği bölümler, ViacomCBS'in yayın platformunu Paramount+ ve Amazon Prime Video'dan da kaldırıldı.