Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü NFT olarak satışa çıkardı

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen ‘Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz’ sözünü NFT’ye dönüştürerek açık artırmaya çıkardı. Şarkıcı, gelirini kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak.

Son dönemde NFT'ye (Non-Fungible Token/ benzersiz dijital varlık) dönüştürülüp satılan sanat eserlerinde artış yaşandı.

NFT trendine uyan kişilerden biri de şarkıcı Gülben Ergen oldu. Ergen, ‘Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz’ sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu.

Şarkıcı, ikonik sözü ‘Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz’ın NFT’ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı.

Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.”

Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen “Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz” dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT ye dönüşüyor. @rariblecom @melihog

NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.https://t.co/gtgXEI7V1I — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 3, 2021

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.