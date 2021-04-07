Prens Harry ve Meghan Markle, 'Invictus'un Kalbi' ile Netflix'e giriş yapıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ve 'Suits' dizisiyle bilinen oyuncu eşi Meghan Markle'ın, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmaktan çıkmaları nedeniyle para desteğinin kesilmesi sonucu "Anlaşma yapmak zorunda kaldık" dedikleri Netflix'le ilk projeleri belli oldu.

Çiftin kurduğu Archewell Productions'ın üstlendiği 'Invictus'un Kalbi' adlı belgesel formatındaki yapımda 2022'de Lahey'deki Invictus Oyunları'nda mücadele edecek sporcular konu alınacak. Koronavirüs nedeniyle gelecek yıla ertelenen oyunlarda yer alacak sporcu ve organizatörlerin sahne arkası hikayeleri ve organizasyona hazırlık süreçleri, meraklısıyla buluşturulacak.

Netflix announce new Prince Harry and Meghan Markle docuseries https://t.co/VJKypLT4EU pic.twitter.com/znzKPH8iGd — Daily Echo (@dailyecho) April 7, 2021

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Prens Harry'nin kendisi de kamera karşısına geçecek. Belgesel dizisini Orlando von Diesel yönetecek, Joanna Natasegara da yapımcılığını üstlenecek. Bu ikili, Suriye'deki 'yardım kuruluşu' Beyaz Miğferler'i konu alan 'The White Helmets' ile 2017'de 'En İyi Kısa Belgesel' dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

Production of #Oscars-nominated Syria regime change propaganda vehicle "The Cave" was backed by foreign ministries of Sweden, Denmark & Norway via International Media Support. These same govts gave $10s of millions to the White Helmets & opposition orgs. https://t.co/Hcnex6vnN0 pic.twitter.com/sdqxX2yLMo — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 9, 2020

​Kendisi de Afganistan'da görev yapmış olan ve birçok kez Taliban'ın sözlü hedefinde kalan Prens Harry öncülüğünde 2014'te başlayan Invictus Oyunları'nda yaralı, sakat ya da hasta gazi askerler 9 dalda yarışıyor. Prens Harry ve Markle, resmi olarak ilk kez kamera karşısına da 2017'de Toronto'da düzenlenen bu organizasyonda çıkmıştı.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarının ardından önce Kanada'ya, ardından da ABD'ye taşınan çift Netflix'in yanı sıra Spotify'la da anlaşma imzalamıştı.