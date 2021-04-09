Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde set durdu, çalışanlar izne çıkarıldı

TRT 1 dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'da Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Dizi setine ara verildi.

Ayaklı Gazete'nin haberine göre, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde başrol oyuncusu Ekin Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısa sürede çekimlerin durdurulduğu dizide onlarca çalışan da izne çıkarıldı.