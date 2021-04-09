Ahmet Mümtaz Taylan: Leyla ile Mecnun bence Gezi yüzünden kaldırıldı

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un bitişiyle ilgili konuştu. Taylan, "Bence Gezi yüzünden kaldırıldı" dedi.

Sunucu Jülide Ateş’in GAİN’de '40' adı verilen ilk programında oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan konuk oldu. Taylan, burada Gezi Parkı eylemlerinden bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Leyla ile Mecnun'a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

BirGün'ün aktardığına göre Gezi Parkı eylemleri sırasında, o dönem Başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ekipte yer alan Taylan, bu konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Gezi’de yaptığım şeyin tamamiyle arkasındayım, ben talep etmedim o zaman Başbakandı, sayın Tayyip Erdoğan tarafından davet edildiğim zaman birkaç kişiye sordum. Birincisi dostumdur, Sırrı Süreyya Önder’e sordum, ‘sence bir faydası var mı gitmeli miyim doğru bir şey midir?’ o da bana kendince bir cevap verdi; daha sonra gezi dayanışması ile bulabildiğim polisle sokakta kovalamaca oynuyorlardı o sırada ama, birkaçına ulaştım, onlarla konuştum ne dersiniz gideyim mi diye, bence gidin herkesi her şeyi anlatması lazım demişlerdi; gittim görüştüm. Çok da iyi yaptım görüşmekle.

'Benim ömrüm ara dayağı ile geçti'

Her şeyi açık açık konuştuk, 5 – 5 buçuk saatlik bir toplantıydı, başka toplantılarla karşılaştırılmasın, gezi insiyatifinden insanlar vardı, sosyalist Müslümanlar, sol Müslümanlar, üniversite öğrencileri vardı, yani bir meslek gurubunun tamamıyla gittiğim bir toplantı değildi. Uzun bir toplantı yaptık. Sonlandırılmasında, Gezi’deki polis tutumunun, güvenlik tutumunun sonlandırılmasına da bir katkısı oldu. Çok doğruydu. İyiydi. Eleştirildim mi? Eleştirildim. Ara dayağı denen bir şey vardır, 2 kişi kavga ederken aman etmesinler, zarar görmesinler diye araya girdiğinde 1-2 tane de sen yersin, buna ara dayağı denir. Benim ömrüm ara dayağı ile geçti."

'Bugün 'Boğaziçi için bir şey konuşulacak, buyur gel' derlerse hemen giderim'

Taylan, bu noktada Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrası ocak ayında başlayan eylemlere de değindi. "Bugün 'Boğaziçi ile bir şey konuşulacak, buyur gel' derlerse hemen giderim. Çünkü konuşarak halledeceğimize inanıyorum. Başka türlü hallolmayacak" ifadesini kullanan Taylan, şöyle devam etti:

"Orada öğrencilere, eğitim görevlilerine ve çoğumuza göre ehliyet sahibi olmayan birisi, hangi nedenle bilmiyoruz; rektörlüğe atanmış, bunu eleştiriyorlar; demokratik haklarıdır; kırıp dökmeden bunu yapıyorlar. Kendilerini hükümete falan beğendirmek zorunda değiller gençler. Bazen sert, delici, dürtücü ve kesici olabilir fikren. Eleştiri böyle bir şeydir. Eleştiriye en çok açık olması gereken, yürütmedir. Eleştirilirsiniz. Tahammül edecekler. Halk eleştirmemeyi öğrenmeyecek, yürütme eleştirilmeyi, eleştirmeyi kabul etmeyi, eğer faydalıysa, iyi sonuç çıkacaksa değerlendirip, ondan sonuç çıkarmayı öğrenecek."

'Burak Aksak 'Etkisi büyük, reytingi düşük bir diziydi' diyor, yüzde yüz doğru'

Ateş'in "Leyla ile Mecnun neden bitti?" sorusu üzerine de Taylan, "Gezi olaylarından 3 ay önce seti ziyarete gelen üniversite öğrencilerinin Gezi Parkı’ndaki düzenlemelerle ilgili ne düşündüğümüzü sorduğu zaman verdiğimiz cevap; bir gazetede 3-4 arkadaşımızın Beyoğlu’ndaki hadiseler sırasında bir fotoğraf karesi yüzünden ‘bence’ kalktı" dedi.

Dizinin senaristi Burak Aksak'ın "Etkisi büyük reytingi düşük bir diziydi" dediğini vurgulayan Taylan, "Yüzde yüz doğru söylediği şey, TT’de her hafta birinci olurduk, hâlâ Leyla ile Mecnun birinci oluyor ama, TRT maliyeti ile reytingi birbirine ters olan her işi öyle kaldırmadı" ifadesini kullandı.

Taylan, "Dolayısıyla o Burak’ın fikridir saygı duyarım ama, katılmıyorum. Bülent Arınç’ın da ne dediği çok önemli değil, Arınç söylemesi gerekeni söylemekle görevle olduğu bir makamda. Bence Gezi yüzünden kaldırıldı" diye konuştu.