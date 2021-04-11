İbrahim Tatlıses'ten 11 yıl sonra yeni şarkı: 'Gelmesin'

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya girdi. Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını önümüzdeki hafta ilk kez ‘İbo Show’da seslendireceğini açıkladı.

17 Nisan Cumartesi günü ‘İbo Show’da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıdığı belirtildi. ‘Gelmesin’ şarkının albüm kapağı da ilk kez paylaşıldı.