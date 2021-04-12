7 özel tiyatronun girişimiyle Karadeniz Tiyatro Kooperatifi kuruldu

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, Samsun'dan Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi Tiyatrosu ve Karma Sahne; Trabzon'dan Tiyatro Panki, Amasya'dan İris Sanat Tiyatrosu, Giresun'dan Kayıp Oyuncular ve Gümüşhane'den Yankı Kumpanya'nın ortak girişimiyle kuruldu.

Türkiye'de kurulan dördüncü tiyatro kooperatifi olan Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, bünyesindeki ortak tiyatro ekiplerinin ulusal ve uluslararası sanatsal bilinirliğini artırmayı ve hukuki haklarını savunmayı görev edinecek. Kooperatifin açıklaması şöyle:

"Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; Bölgede faaliyet gösteren 7 Özel Tiyatronun girişimi ile Mart 2021'de merkezi Samsun'da olmak üzere kuruldu. Samsun'dan Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi Tiyatrosu, Karma Sahne, Trabzon'dan Tiyatro Panki, Amasya'dan İris Sanat Tiyatrosu, Giresun'dan Kayıp Oyuncular, Gümüşhane'den Yankı Kumpanya Kooperatifin kurucu ortakları oldu.

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; Karadeniz bölgesinde üretimden gelen güçleri birleştirmek, tiyatro sanatını geliştirmek, dezavantajlı çevrelere projeler üretmek, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş bir sosyal kooperatif örneği. Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; tiyatro sanatının 'ortak iş' yapma düşüncesinden hareket ederek ortaklarıyla birlikte üretmek ve sorunlara çare bulmak için faaliyet göstermeyi hedefliyor.

KARADENİZ TİYATRO KOOPERATİFİ KURULDU🎭 pic.twitter.com/stExHWRChy — Karadeniz Tiyatro Kooperatifi (@KaradenizTiyat1) April 9, 2021

'Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, Türkiye'de kurulan 4. tiyatro kooperatifidir'

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; ulusal ve uluslararası fon ve paydaşlarla ekonomik, sosyo-kültürel projeler üretmeyi hedefliyor. Bünyesinde barındırdığı ortak tiyatro ekiplerinin hukuki haklarını savunma, ulusal ve uluslararası sanatsal bilinirliliğini arttırmak için çalışacak. Bölgesinde tecrübeli, nitelikli tiyatroların ortaklığında kurulan Karadeniz Tiyatro Kooperatifi, Türkiye'de kurulan 4. tiyatro kooperatifidir.

Bölgesel tiyatro kooperatiflerinin gücüne, birleşmesine ve hak mücadelelerini ortak yapıp Anadolu tiyatrolarının da sesini duyurmasına önem veren Karadeniz Tiyatro Kooperatifi'nin yapılacak ilk genel kurula kadar geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına; Düşevi Oyuncuları GSY Cem KAYNAR, Başkan Yardımcılığına Tiyatro Panki GSY Tufan ÜNLÜ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Yankı Kumpanya GSY Mesut BUDAK, Denetim Kurulu Üyeliklerine Karma Sahne'den Emrah GÜVEN, Kayıp Oyuncular GSY Ersin ÖZDEMİR seçildi."

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