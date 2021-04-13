Orhan Pamuk'tan 'Veba Geceleri' açıklaması: Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur

Yapı Kredi Yayınları, Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli romanında Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada Orhan Pamuk'un görüşlerine de yer verildi. Buna göre Pamuk, "Veba Geceleri'nde Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur" dedi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ancak romanda, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Ahmet Hakan'dan 'Veba Geceleri' eleştirisi: Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor? , söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada "Veba geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir" bilgisi de yer aldı.

Pamuk'un konuyla ilgili açıklamasına da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Orhan Pamuk yeni kitabı hakkında bu haber ve yorumlar üzerine 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır' değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak istemiştir."

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