Türkiye’de eşcinsel karakter sebebiyle sansür yiyen Netflix dizisi, İspanya’da gösterilecek

Hikâyesinde eşcinsel karaktere yer verdiği için Türkiye’de iptal edilen 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi, İspanya orijinal dizisi olarak çekilecek. Dizinin başrolünde Megan Montaner yer alacak.

Türkiye'de gösterimine eşcinsel karakter barındırdığı için izin çıkmayan dizi projesi, İspanya’da 'If Only' adıyla hayata geçirilecek. Çekimleri 2021’de başlayacak dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Creator Ece Yörenç, Showrunner Irma Correa on the Spanish Adaptation of Cancelled Netflix Turkish Original ‘If Only’ (EXCLUSIVE) https://t.co/VCzjavVazS pic.twitter.com/kJGEu5N1Cz — Variety Global (@varietyglobal) April 15, 2021

​Gazete Duvar'ın Variety'den aktardığı habere göre, Netflix, İspanya’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte 'If Only' dizisinin bir İspanya orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Dizinin yaratıcıları, Ece Yörenç ve Irma Correa, birlikte Variety’e verdikleri röportajda projenin ilk detaylarını da paylaştı.

Başrolünde Megan Montaner'in yer alacağı 'If Only', 30 yaşında, mutsuz bir evliliğin içerisinde yer alan Emma'nın hikâyesine odaklanıyor.

Yapımcılığını İspanya’dan Boomerang TV'nin üstleneceği dizi, Türkiyeli bir yaratıcının hikâyesinin ilk kez Netflix aracılığıyla, başka bir ülkenin orijinal yapımı olma özelliğini taşıyacak.

Dizinin konusunda göre, 500 yılda bir gerçekleşen ve bütün dünyanın izlediği bir ay tutulmasının etkisiyle zamanda oluşan bir hata, ana karakter Emma’yı 10 yıl öncesine, şimdiki aklıyla 20 yaşındaki bedenine geri götürür. Bu olay ile birlikte Emma için de yeni bir hayat başlayacaktır.