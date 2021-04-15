Oyuncu Şevket Çoruh: Ah be pozitif bir sen eksiktin

Oyuncu Şevket Çoruh sosyal medyadan 'Ah be pozitif bir sen eksiktin' yorumuyla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Şevket Çoruh Twitter hesabından "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" açıklamasını yaptı.

Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun. — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 15, 2021

​Türkiye'de son dönemde oyuncu Burak Sergen ve oğlu Cansın Sergen de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan isimlerden oldu. Oyuncu Hazal Kaya geçtğimiz haftalarda Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Süreci atlatan oyuncu koronavirüs sonrası yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle acil servise gitmeye çalıştığını ancak yer bulamadığını ifade etmişti.