Erkan Oğur: Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim

Sanatçı Erkan Oğur, kendisine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. "Sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine eşlik ettim. Düzenleme yapmadım" diyen Oğur, "Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim" hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, tepkilerle ilgili olarak Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklamalarda bulundu.

Oğur, projeye nasıl katıldığına dair soru üzerine "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Onu yanlış yazıyorlar ya da yapımcı mı böyle yazmış bilemiyorum. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi" dedi.

Kalın'ın da kendisini arayarak ricacı olduğunu belirten Oğur, "Çalarsam mutlu olacağını söyledi. Ben de 'Benim için bağlama çalıp, halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım' dedim. Ama çalan müzisyen arkadaşlar daha önce bilgiliydiler herhalde. Daha önce çalışma yapmışlar çünkü. Müzik hazırlanmış. Sağına soluna benim de bir şeyler çalmamı istediler. Ben de dokundum" ifadesini kullandı.

'Bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim'

Oğur, projenin üzerinden 1.5 - 2 yıl geçtiğini belirterek "Ne çaldığımı bile unuttum" dedi. "Çalışmaya katıldığınız için bir eleştiri bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine Oğur, şunları kaydetti:

"İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.

Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim."

Devamında Erdem'in yönelttiği sorular ve Oğur'un bunlara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

"- Bazı kişiler sanatla, müzikle siyasetin farklı şeyler olduğunu söylerken bazıları da sanatın, müziğin içinde de siyasi tavır olacağını söyledi. Siz ne diyorsunuz bu konuda?

Olabilir. Birçokları böyle düşünebilir. Düşüncelere saygım var. İnsan varlığı, siyaset konusunun içinde olmamazlık edememiştir. Kimi aktif, kimi pasif olarak siyasetle ilgilenir. Ben solcu, devrimci birisiyim.

- Yaşanan polemiğin ardından İbrahin Kalın sizi aradı mı?

Çok üzüldüğünü belirten mesajlar aldım.

'Devrimci bir tarafım var, tırnaklarımızla buraya geldik'

- Peki usta bir müzisyen olarak İbrahim Kalın'ın müzik yorumunu nasıl buldunuz?

Güzel, tok bir sesi var. Bağlamasını güzel çalıyor, deyişler söylüyor. Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatam idi. Hatasız bir insan gösterin. Yoksa konumuyla, yaptığı işlerle, bulunduğu pozisyonla alakam yok. Elinde bağlamayla yürüyen ve halk müziğini seven biri benim için. Ben siyasetçi değilim. Müziğim siyaset üstüdür. Kendi felsefesini içerir. O da ses ve sessizlik oluşmaktadır. Şu an ses bölümündeyim. Bu demek değil ki ben apolitik birisiyim. Devrimci bir tarafım var. Tırnaklarımızla buraya geldik."