Hadise, Instagram hesabından, bugün gündeme gelen aşk iddiasına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, iddiaları, iftira olarak nitelerken, hukuki süreçle hesap soracağını belirtti. Hadise, açıklmasında şu ifadeleri kullandı:
"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.
Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez.
Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım.
Saygılarımla."
Bugün Hadise'nin Ebru Gündeş'in boşanmaya hazırlandığı eşi Reza Zarab ile ABD'de görüştüğü ve aşk yaşadığı iddia edilen haberler gündemde yer almıştı.
© Fotoğraf : Instagram Hadise
Hadise: Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez
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