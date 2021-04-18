"Behzat Ç. başladığından beri farklı oyuncular tarafından icra edilmesi gerektiğine inanıyorum" diyen Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç. benim için jübilesini yapmış durumda. O en son yedi bölümü yaptıktan sonra benim için çok güzel bir anı olarak kaldı" diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, NTV'den Batuhan Durmuş'a verdiği demeçte yeni dizisi Kağıt Ev, pandemi nedeniyle tiyatroların çektiği zorluklar ve Behzat Ç. dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

📌 Yeni rolüm hukuk profesörü

📌 Behzat Ç. benim için jübilesini yaptı

📌 Pandeminin en akıllı işi tiyatroyu dijitalleştirmekhttps://t.co/fF0OzEKlbi pic.twitter.com/j8VtJLyuUA — NTV Yaşam (@ntv_yasam) April 18, 2021

​Beşikçoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Salgının bir yılı geride kaldı. Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüsle mücadele/karantina günleri nasıl geçti?

Geçen yıl ilk dönem ben de tadını çıkarttım. Çünkü yıllardır devamlı dışarıda çalıştığım için ilk kez evde aileyle birlikte olma fırsatı sağlamıştı bana. Ama çalışmadığın zaman da para kazanamıyorsun bir şekilde. Sizin sorumluluklarınız var bunları da bu kadar süre taşıyacak bir altyapınız yok o yüzden biraz zor oldu belirli bir zaman sonra. Tiyatro için de eylemden çok üretimle geçti. Ürettiğimiz hikayeyi eyleme geçirmedik ama pandemiden sonra yapacaklarımızı planlamak ve tiyatroyu ayakta tutmak için çabalayarak geçti açıkçası. Çünkü çok zor bir dönem geçiriyor tiyatrolar. O yüzden de ayakta kalmak için gereken eylemlerin planını düşündük. Pandemi bittikten sonra ürettiğimiz hikayelerin hepsini gerçekleştirmeye çalışacağız.

Dizilerin dışında tiyatroya sahnesine de büyük önem ve emek veren sanatçılardansınız. O tarafta işleriniz ne durumda?

Bütün dünya dijital üzerinden birbirini tanımaya başladı. Artık görücü usulünün kalkıp dijital evliliklerin olacağını düşünmeye başladım ben. Şimdi böyle olunca siz de ürettiklerinizi seyirciyle buluşturmak için farklı mecralara yöneliyorsunuz. Asıl önemli olan sizin seyirciye anlattığınız metin ve içerisindeki ana fikir ve verdiği mesaj. Bir buçuk yıl boyunca tatbikat sahnesinin bir şekilde seyircisiyle buluşması gerekiyordu. Bunun en büyük tarafı da dijital ortamlardı. Biz repertuarımızı çektik ve seyirciyle buluşmasını sağladık ki bu pandemide yaptığımız en akıllıca iş diye düşünüyorum ben. Tabi ki de bir tiyatroyu dijitalde seyretmek tiyatronun kendi içerisinde hazzı vermeyecektir ama diğer taraftan ana fikri, kendi içerisindeki yorumları dijitalden seyrettirebilme şansımız oldu. Bir çok insanda biletini alıp bizim yaptığımız projeleri izledi. Tiyatro hala ayakta kaldı yani.

Behzat Ç.’nin James Bond modeliyle yeniden geleceği ve farklı oyuncuların oynayacağı konuşuluyor yorumunuz nedir?

Ben Behzat Ç. başladığından beri Behzat Ç.’nin farklı oyuncular tarafından icra edilmesi gerektiğine inanıyorum. "Milletin James Bond’u var, bizim niye James Bond’umuz yok?" diye defalarca söylediğim bir hikayeydi. Sizin anlatılacak derdiniz varsa ve bu karakterle anlatmak istiyorsanız. A olmuş, B olmuş, C olmuş o çok fark etmez yani. Anlatacağınız hikayeniz varsa o hikaye her zaman anlatılmalıdır. Behzat Ç. benim için jübilesini yapmış durumda. O en son yedi bölümü yaptıktan sonra benim için çok güzel bir anı olarak kaldı. "İyi ki de yapmışım" diyorum yani insanların dönüp dönüp izlediği sahneleri olan, gündemi hiçbir zaman kaybetmeyen tuhaf bir enerjisi var bu işin ve o enerji bu günlere kadar gelmiş. Umarım çekilir ve başka arkadaşlar tarafından da icra edilir.