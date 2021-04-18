Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Erol Demiröz, "Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm" ve "Mucize" adlı yapımlarda rol aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erol Demiröz'ün vefatıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:K

"Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncularından, kıymetli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncularından, kıymetli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/fIWKjUbSmV — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 18, 2021

Erol Demiröz kimdir?

Demiröz, 29 Temmuz 1940'ta Diyarbakır'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlayan usta oyuncu, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne girdi.

Halkevleri Genel Merkezi'nde 1961'de tiyatro çalışmalarına başlayan Demiröz, 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı.

Demiröz, "Sürü", "Balans ve Manevra", "Mucize" ve "Güneşi Gördüm"ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminin de oyuncu kadrosunda yer aldı.