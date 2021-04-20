Niran Ünsal ile eşi koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Niran Ünsal ve eşi İbrahim Gugu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Ünsal, hem kendisinin hem de eşi İbrahim Gugu'nun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.