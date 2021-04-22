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    2017 BRIT AWARDS

    2021 BRIT Ödülleri 4 bin katılımcıyla kapalı alanda gerçekleşecek, maske zorunluluğu olmayacak

    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    Kültür & Sanat
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da BRIT Ödülleri Töreni (Brit Awards), 4 bin seyirci katılımıyla kapalı alanda gerçekleşecek. Hükümetin 'canlı etkinlikler pilot programının' bir parçası olarak gerçekleşecek etkinlikte sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmayacak.

    Birkaç ay önce koronavirüsten en fazla ölüm bildiren ülkeler arasında olmasına rağmen sıkı karantina kuralları ile aşılama programı sonrası can kaybı ve vaka sayılarının düştüğü İngiltere'de, pandeminin başından beri ilk kez seyircili müzik etkinliği düzenlenecek. 

    Geçen hafta koronavirüs önlemleri ikinci kez gevşetilen ülkenin başkenti Londra'da 11 Mayıs'ta 4 bin seyirci katılımıyla Brit Ödül Töreni gerçekleşecek. 

    Hükümetin pilot programı kapsamında gerçekleşecek

    20 bin kişi kapasiteli kapalı alan O2 Arena'da gerçekleşecek etkinlikte, sosyal mesafe ve maske takma zorunlu olmayacak ancak katılımcılardan negatif Kovid-19 test sonucu istenecek. 

    Komedyen Jack Whitehall'ın sunacağı törende, Arlo Parks, Headie One, Griff ve Dua Lipa gibi isimler de performans sergileyecek.

    Tören, hükümetin 'canlı etkinlikler pilot programının' bir parçası olacak. Hükümetin buna benzer deneyleri ülkenin bir çok kentinde sınırlı sayıda seyircinin olduğu festival türü etkinliklerinde de yaptığı kaydedildi. 

    Organizatörler, 4 bin biletten 2 bin 500'ünün pandemi sürecinde ön saflarda yer alan işçilere verileceğini söyledi. 

    ​Şarkıcı Dua Lipa, "Bu, herkes için uzun zor bir yıl oldu ve gecenin, bu dönemde bize çok iyi bakan ve bunu yapmaya devam eden işçi kahramanları onurlandıracağına sevindim. Onlar bizim için ilham kaynağı" dedi. 

    Kültür Bakanı Oliver Dowden, bu yılki ödüllerin özel olacağını belirterek "Etkinlik, son bir yıl içinde izleyicileri ilk kez  İngiliz yeteneklerle yeniden bir araya getirecek. Aynı zamanda kalabalık etkinlikleri en kısa sürede nasıl güvenli bir şekilde geri getirebileceğimizi görmek için bu önemli bir fırsat" diye konuştu. 

    İngiltere açılmada ikinci aşamayı yaşıyor

    İngiltere, aşı kampanyaları ve ulusal karantinalar sayesinde pandemi krizini büyük oranda atlatmayı başardı. 

    6 Ocak'ta ulusal düzeyde üçüncü kapanmanın başladığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart'tan itibaren dört aşamada kaldırılmasının planlandığını açıklamıştı. İlk adımda, 8 Mart'tan itibaren bütün okullar açılmış, iki kişinin açık havada buluşmasına izin çıkmıştı. 

    12 Nisan'dan itibaren ikinci aşamaya geçilmesiyle ise, berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılmıştı. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşulmasına izin verilmişti. 

    ​İngiltere'nin 17 Mayıs'ta üçüncü, 21 Haziran'da dördüncü ve son aşamaya geçmesi bekleniyor. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

    Vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor

    İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor. Son 24 saatte 2 bin 396 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 393 bin 821’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 319’a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 33 milyon 139 bin 742 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 10 milyon 775 bin 917 kişiye ise aşının her iki dozunun da yapıldığı belirtildi.

     

    Etiketler:
    Boris Johnson, Dua Lipa, Londra, Maske, Sosyal mesafe, Kısıtlama, Karantina, AstraZenaca, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, İngiltere, Brit Awards
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