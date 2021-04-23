Erdal Erzincan'dan 23 Nisan'da 'Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi' kitabı

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın 3 yıl önce başlattığı 'Gezici Bağlama Atölyesi' projesiyle Erzurum, Erzincan ve Tunceli merkezli yapılan çalışmanın dersleri bir kitapta toplandı.
25 yıllık eğitmen Erzincan'ın çocuklara ithaf ettiği kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda raflardaki yerini aldı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan bağlama ustası Erdal Erzincan, "Ben kitabı yazmaya başladığımdan itibaren hep 23 Nisan aklıma geldi. Bu kitap, 23 Nisan'da çıkmalı dedim. Yılını değil ama gününü hedefleyerek, başladım. Öyle de oldu. Sevgili çocuklar, bağlamaya tutunun, hayata bağlanın" dedi.
Erzincan, kitap yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:
- “Kafamda hep bir soru oldu. Zaman içerisinde Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bir 'Gezici Bağlama Atölyesi' başlattım. Oradaki çocuklara yönelik gönüllülük esasına dayanan bir eğitim projesi. Bu projede sadece çocuklarla oldum. Çocukların dünyasını daha yakından görme fırsatım oldu. Kendi çocuğum oldu, onunla daha fazla empati kurma şansım oldu. Zaman içerisinde böyle bir kitap yazma hayalim oluştu.
- Gezici Bağlama Atölyesi 2018 yılında başladı. 300 çocuk geldi seçmeler için. Kulak sınavı yaptık, yetenek sınavı yaptık. 25 kişi ile başladık yolculuğa. İstanbul'da yıllardır devam eden binlerce öğrencim oldu. Ama oradaki 25 öğrenci buradaki binlerce öğrenciye bedel. Burada çocukların dünyasına uygun bir repertuvar var. Son derece sevecekleri, keyifli. Ayrıca bu kitap için özel olarak bestelediğim eserler var. Bu kitaptaki eğitim programını denedim ve onları çalarken yüzlerinin güldüğünü hissettim. En çok ortak yüzlerinin güldüğü o 23 Nisan coşkusunun gözlerinde parıldadığı bir repertuvar burada yer alıyor. İnanıyorum ki bu yeni kuşaklar buradan hareketle belki, buradan güç alınarak yapılacak çalışmalarla çocuklarımız bağlamaya tutunur.”
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