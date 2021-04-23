Erdal Erzincan'dan 23 Nisan'da 'Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi' kitabı

'Gezici Bağlama Atölyesi' projesiyle köy köy gezip imkanı olmayan çocuklara bağlama dersi veren Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, bu köylerde verdiği dersleri ‘Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi' isimli kitabında topladı. Erzincan’ın kitabı 23 Nisan’da satışa sunuldu.

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın 3 yıl önce başlattığı 'Gezici Bağlama Atölyesi' projesiyle Erzurum, Erzincan ve Tunceli merkezli yapılan çalışmanın dersleri bir kitapta toplandı.

25 yıllık eğitmen Erzincan'ın çocuklara ithaf ettiği kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda raflardaki yerini aldı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan bağlama ustası Erdal Erzincan, "Ben kitabı yazmaya başladığımdan itibaren hep 23 Nisan aklıma geldi. Bu kitap, 23 Nisan'da çıkmalı dedim. Yılını değil ama gününü hedefleyerek, başladım. Öyle de oldu. Sevgili çocuklar, bağlamaya tutunun, hayata bağlanın" dedi.

Erzincan, kitap yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: