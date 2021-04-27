Oscar Ödülleri'ndeki Boseman-Hopkins tartışmasına son noktayı oyuncunun kardeşi koydu

Bu yılki Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün geçen yaz kanserden hayatını kaybeden Chadwick Boseman'a verilmesi beklenirken Anthony Hopkins'e gitmesi tartışma yarattı. Hayranları, Akdemi'nin Boseman'ı görmezden gediğini ve küçümsendiğini söylerken, oyuncunun kardeşinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Bu yılki 'Oscar Ödülleri' olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni öncesi, birçok eleştirmen, Chadwick Boseman'ın, 'Ma Rainey’s Black Bottom'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülü almasına kesin gözüyle bakıyordu.

Geçen yıl kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 43 yaşındaki Boseman'ın Altın Küre’yi de kazanmış olması hayranlarını da Akademi ödülleri için daha çok umutlandırmıştı. Ancak, en iyi erkek oyuncu ödülü, 'The Father'da demans hastası adam rolünü canlandıran 83 yaşındaki Anthony Hopkins'e verildi.

Hopkins, ikinci Oscar'ıyla bu ödülü alan en yaşlı kişi olurken, Boseman'ın hayranları karara tepki göstererek oyuncunun görmezden gelindiğini ve küçümsendiğini savundu. Akademi’nin Hopkins kararı ayrıca bazıları tarafından da 89. Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan 'La La Land skandalına' benzetildi.

TMZ dergisi de bir çok ünlünün ve izleyicinin, Boseman'ın ölmeden önceki son rolüne başarılı olmasına rağmen ödül verilmemesi nedeniyle oyuncunun küçümsendiğini düşündüklerini belirttiklerini yazdı.

'Asla Oscar takıntısı olmadı'

Medyaya yansıyan ve sosyal medyada devam eden tartışmaların ardından Boseman'ın kardeşi Derrick Boseman bir açıklama yaptı. TMZ'ye konuşan Derrick Boseman, Akademi'nin seçimi dolayısıyla ailenin üzülmediğini, aday olan tüm oyuncuların harika işler çıkarmış kişiler olduğunu söyledi.

Anthony Hopkins ve ailesine de sevgilerini ilettiğini söyleyen Derrick Boseman, "Eminim Chadwick kazansaydı, Anthony de böyle düşünürdü" dedi.

Derrick Boseman ayrıca, "Evet, Oscar bir başarı olabilirdi ama asla onun takıntısı olmadı" diye konuştu.

Hopkins, Boseman'ı andı

Törene katılamayan Hopkins ise bir gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Boseman'ı da anarak, "Aramızdan çok erken ayrıldı" ifadelerini kullandı.