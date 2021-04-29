600 yıllık gelenek koronavirüs gölgesinde sürdürüldü

Türkiye'de sadece Bafra'ya özgü bir gelenek olan ve Ramazan ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan; Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri 26 Nisan akşamı hava muhalefeti nedeniyle ertelenerek 29 Nisan akşamı farklı bir etkinlikle kutlandı. Özünde paylaşım kültürünün yattığı köklü gelenek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar balkonlarından katılımı sağladı.

Belediye önünde çocuklara top kandil ve şeker dağıtan Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “Bafra’da 600 yıllık geleneği gene bu akşam yaşatıyoruz. Pandemi olmasına rağmen hem geçen yıl hem bu yıl bu şekilde bir programla sele sepet programını çocuklarımızla beraber yürüteceğiz. Üstü açık otobüsümüzü hazırladık. Üzerindeki karakterlerle beraber çocuklara balkonlarda el sallayacağız. Gündüzden çocuklarımıza duyurduk seslerimizi. Bu şekilde sele sepeti icra edeceğiz. En kısa zamanda bu pandemi sürecinden kurtuluruz inşallah. Sele sepetlerimizi 600 yıllık tarih boyunca kutladığımız gibi Bafra’mızda güzel bir şekilde kutlarız diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Kılıç’ın açıklamasının ardından, Haydi Çocuklar Balkonlara sloganıyla kutlanan Sele Sepet Top Kandil etkinliğinde, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Yeniçeri sembollerinden oluşan gösteri ekibi üstü açık otobüs ile müzik ve maniler eşliğinde tur atarak balkonlara çıkan çocukları ve ailelerini selamladı. Balkonlardan şenliğe ellerinde Türk bayrakları ve top kandilleri ile destek veren çocuklar ve ailelerine belediye görevlileri şeker attılar. Kutlamalar 2 saatlik ilçe turunun ardından Çetinkaya Köprüsü'nde havai fişek gösterisi ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın etkinliğe katılan figürleri selamlamasıyla son buldu.

600 yıllık gelenek koronavirüs gölgesinde sürdürüldühttps://t.co/c87dS2g8SI pic.twitter.com/n6CLIH9Mkk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 29, 2021

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