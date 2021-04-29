Hülya Avşar rol gereği Postoğlu'na tokat atarak çenesini çıkardı: Gerçekçi olması için daha sert vur dedim, eli ağırmış

Hülya Avşar’ın senaryo gereği attığı tokat, rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı. Çekim sonrası tedavi altına alınan Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’ı nasıl hırslandırdığını açıkladı.

Hülya Avşar ile Ertuğrul Postoğlu’nun rol aldığı 'Masumiyet' dizisinin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yeni bölüm çekimlerine, Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti damgasını vurdu.

Dizide ‘Hale Ilgaz’ karakterine hayat veren Avşar’ın, senaryo gereği eşi ‘İsmail Ilgaz’ rolünü oynayan Ertuğrul Postoğlu’na tokat atması gerekiyordu.

'Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?'

Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a, "Daha hızlı ve sert vur" dedi. Avşar’ın çekindiğini gören oyuncu, sanatçıyı hırslandırmak için "Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diye sordu.

Bunun üzerine sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar öyle bir tokat attı ki, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiği çıktı. Çekim sonrası “Çenemi kapatamıyorum” diyen 54 yaşındaki oyuncu, Avşar’ın bir yakınının hastanesine götürüldü.

Hülya Avşar, rol arkadaşından defalarca özür diledi. Hastanede yapılan kontrollerde Postoğlu’nun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Ertuğrul Postoğlu, tokat sahnesinde rol arkadaşı Avşar ile yaşadıklarını anlattı:

"Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış."