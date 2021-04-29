Yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon'ın çekimlerine başlandı

Game of Thrones'un öncülü olan House of the Dragon dizisinin çekimlerine Cornwall bölgesinde başlandığı bildirildi.

Yapımcı HBO firması tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımla, House of the Dragon'ın oyuncu kadrosunda senaryo okuma kısmının tamamlandığı ve çekimlere başlandığı duyuruldu.

The first images from the set of House of the Dragon featuring Rhaenyra Targaryen (Emma d'Arcy) and Daemon Targaryen (Matt Smith). #HouseoftheDragon pic.twitter.com/oAtMFVrkiv — Thee Movie Connoisseur (@MovieConnoisse) April 29, 2021

Cornwall'daki ​Holywell Körfezi'nde dizinin oyuncularından Matt Smith ve Emma D'Arcy'nin kostümlü fotoğrafları ve film ekibinin görüntüleri basına sızdırılıdı.

Game Of Thrones'un hikayesinden 300 yıl öncesini anlatan yeni dizi, Targaryen ailesinin hikayesine odaklanacak.